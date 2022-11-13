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Bakan Koca: Yaralıların tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada yaralananların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalelerin yapıldığını belirten Koca, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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