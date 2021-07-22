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Bakan Koca: Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'la ilgili art arda önemli açıklamalar yaparak, "Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek." dedi.

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Bakan Koca, Twitter sayfasından uyarılar yapmaya devam etti. Koca, vaka sayılarındaki artışla ilgili olarak aşı çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı, Türkiye'de aşı oranının düşük olması durumunda vaka sayısının bugünkünden fazla olacağını belirterek şunları söyledi:

"%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

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