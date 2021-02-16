Bakan Koca: 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu.

Normale dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak durumundayız. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz.

Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu.

Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir.

Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz.