Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67

10 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, il değerlendirme toplantısı sonrası, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van’ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari’deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32

Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47. 'Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz.

Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır.

Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz.

(Grip aşısı) Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.

Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum.

İstanbul'da toplam 2 bin 16 yatak olan 2 pandemi hastanesini bu süreçte açtık. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim.

Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı.

Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur, yani muhtemelen nisan, mayıs veya haziran ayında olabilir.

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