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Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranları üçte bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

 

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