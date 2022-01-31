Bakan Koca: Zorlu dönemi geride bıraktık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 rakamlarını açıkladı. Türkiye'de 93 bin 261 kişi daha COVID-19 pozitif çıktı, 182 kişi hastalığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. 435 bin 513 test yapıldı, 93 bin 438 kişi iyileşti.

'Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık' ifadesinu kullanan Sağlık Bakanı Koca, salgının dünya üzerinde kısa süre sonra gündemden düşebileceğini belirterek şunları ifade etti:

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın."