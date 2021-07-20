Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Dönüşe bırakmayın
Bakan Koca, COVID-19 aşısıyla ilgili, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın." çağrısı yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurttaşlardan COVID-19 aşısını bulundukları yerde yapmalarını istedi.
Dönüşe bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde.
Koca sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde." ifadelerini kullandı.