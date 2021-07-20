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Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Dönüşe bırakmayın

Bakan Koca, COVID-19 aşısıyla ilgili, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın." çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurttaşlardan COVID-19 aşısını bulundukları yerde yapmalarını istedi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

 

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