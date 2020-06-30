Bakan Koca'dan "asker uğurlama" uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında COVID-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti.
Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında COVID-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"