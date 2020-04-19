Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."
Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım. pic.twitter.com/83Iu65lYrZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020