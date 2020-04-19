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Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan 'bahar' uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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