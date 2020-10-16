Bakan Koca'dan beş il için vaka artışı uyarısı: Tüm Türkiye için risk

16 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir.

"Tüm ülkelerce bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122"

Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.

"Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek zorlaşacaktır"

Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.

"DSÖ'nün endişesi boşa değil"

Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. Avrupa'da 6 milyon olan vaka sayısı 10 gün içinde 7 milyona ulaştı. Günlük vefat sayısı binin üzerinde. COVID-19, ölüm nedenleri arasında 5'inci sırada. DSÖ'nün endişesi boşa değil.

5 ildeki artış tüm Türkiye için risk

Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Erzurum'dan bu kentlerin sakinlerine sesleniyorum. Esas olan sizin maskenizi takmanız, sosyal mesafe kuralına uymanızdır. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek kesilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin.

"Yüz yüze eğitime geçmekten yanayız"

Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız.

Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz. Bu izole ettiğimiz kişilerin temaslılarının filyasyonunu da yapıyoruz.

Aşı çalışmaları

Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu firmalarla da yakın iş birliği içerisindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu, bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz

Son 24 saatte 73 can kaybı, 1812 yeni hasta