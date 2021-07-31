Bakan Koca’dan Biontech’in sevkiyatına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biontech aşısının Türkiye’ye yönelik sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, paylaşımında, “MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.” ifadelerini kullandı.