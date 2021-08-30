Bakan Koca’dan ‘COVID-19 Risk Haritası’na ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 Risk Haritasında maviye geçen yeni ilin olmadığını belirterek, “255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı!” ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden COVID-19 Risk Haritasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında COVID-19 Risk Haritasında maviye geçen yeni ilin olmadığını belirten Koca, “255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda %75’in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye’nin Mavi haberlere ihtiyacı var!” ifadelerini kullandı.
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