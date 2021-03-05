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Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un normalleşmenin örnek şehri olması gerektiğini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" uyarısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, ''Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.''ifadelerini kullandı.