Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un normalleşmenin örnek şehri olması gerektiğini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" uyarısında bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı.
Bakan Koca, ''Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.''ifadelerini kullandı.