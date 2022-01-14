Bakan Koca'dan İstanbul'a Omicron uyarısı

Bakan Koca, İstanbul'da İl sağlık yöneticileri ve hastanelerin başhekimleriyle bir toplantı düzenleyerek, vaka sayılarının en yüksek olduğu İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Koca, artışın endişeye mahal verecek bir durumda olmadığını bilrterek şu ifadeleru kullandı;

"İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik.

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."