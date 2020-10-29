Bakan Koca'dan işverenlere 'esnek mesai' çağrısı

29 Ekim 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Zorunlu olmayan kutlama ve törenlerin ertelenmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, "Zorunda olmadıkça sokağa çıkmayın" dedi. Koca, çözüme en çok ihtiyaç duyulan konunun toplu taşıma olduğunu belirtti. İşverenlere de seslenen Bakan Koca, "esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir.

COVID-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.

"Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşım"

Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır.

İşverenlere "esnek mesai" çağrısı

Kurumlara evden çalışmada kolaylık sağlanması için çağrı yaptık. İşverenlere sesleniyorum, esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın.

Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.

İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin.

Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak.

"Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın"

Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın.

Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu.

İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.

"Yerli aşıda gelecek hafta insan uygulamaları başlayabilir"

İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için.

Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.

(Yerli aşı) Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Aşımızın her şey normal giderse nisan ayı itibarıyla devreye gireceğini düşünüyoruz

Seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şu anda (seyahat) kısıtlaması düşünmüyoruz.

İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor.

Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.

Grip aşısı açıklaması

(Grip aşısı) Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin. 2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Eğer bu anlamda varsa bir aşı lütfen bize söylesinler biz alalım. Ben bunu bir ay önce de iki ay önce de söyledim ama ortada olmayan, 'x firmada var' denilerek, şimdi 'yok' denilerek, bir aşıyı pazarlamasınlar

Son 24 saatte 77 can kaybı, 2305 yeni hasta