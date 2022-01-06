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Bakan Koca'dan 'karantina' açıklaması: Yanlışlıkla kullanıldı

Bakan Koca, "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısı yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."

"Yanlışlıkla yazıldı"

Koca ayrıca, "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz." açıklaması yaptı.

 

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