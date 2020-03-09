Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

09 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Erken dönemde sınırlarımızı kapatmış sınırlarımızda ise önlem alarak oraları da kapatmıştık. Eğer İran'da Kum ve Meşed de başta görüldüğü şekilde Wuhan'da olduğu gibi karantinaya alınmış olsaydı böyle olmayacaktı. Virüse karşı bütün İtalya'yı kuşattığı gibi Avrupa da hiçbir tedbir almadı. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi. Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik. Türkiye dışı ülkelerde önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkede görüldü.

Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.

Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz.

Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde.

Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor.