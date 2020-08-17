Bakan Koca'dan "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" çağrısı

17 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı çocuklar ve gençlerin salgına karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"

Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ? pic.twitter.com/dgUU0UDoZQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA