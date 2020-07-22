Bakan Koca'dan Kurban Bayramı uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Kurban Bayramı'nda uyulması gerekenlere ilişkin bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:
"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır."