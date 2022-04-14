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Bakan Koca'dan maske açıklaması

COVID-19 ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır." dedi. Koca, “Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koca, “Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. 19 ilimizde yoğun bakımda yatan COVID-19 hasta sayısı sıfır." dedi.

Gelecek hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının da yapılacağını söyleyen Koca, “Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak. Haftaya bir açıklamamız olacak.” diye konuştu.

 

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