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Bakan Koca’dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendini koruyanın başkalarını da hastalık ve ölümden koruyacağını belirterek, “Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dışarıda mutlaka maske takılması uyarısında bulundu.

Koca, paylaşımında, “COVID-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Bulaştığı herkesi daha kötü sonuçlar için adeta aracı gibi kullanıyor. Kendini koruyan, başkalarını da hastalıktan, ölümden korur. Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım.” ifadelerini kullandı. 

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