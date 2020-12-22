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Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından mutasyona uğrayan COVID-19'la ilgili açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

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