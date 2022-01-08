Bakan Koca'dan Omicron uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti: "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."