Bakan Koca'dan Omicron uyarısı
Omicron varyantını çoğu kişinin hafif atlattığını belirten Bakan Koca, "Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz." dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti: "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."
Etiketler