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Bakan Koca'dan Omicron uyarısı

Omicron varyantını çoğu kişinin hafif atlattığını belirten Bakan Koca, "Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şunları kaydetti: "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."

 

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