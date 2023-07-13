Bakan Koca'dan 'sıcak' uyarısı: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre, bu hafta Türkiye genelinde ve İstanbul’da yüksek hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Son değerlendirmelere göre bazı yerlerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Sıcaklıklardan en çok İstanbul'un etkilenmesi bekleniyor.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı. Koca'nın açıklaması şu şekilde:

SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.