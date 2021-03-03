  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca'dan Sinovac aşısı paylaşımı
Takip Et

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranının yüzde 83,5 olduğunu ve hastaneye yatışları yüzde 100 engellediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."