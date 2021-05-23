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Bakan Koca'dan tarım işçilerinin aşılanmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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