Bakan Koca'dan tarım işçilerinin aşılanmasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.
AA
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Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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