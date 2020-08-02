Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı: Birinci dalga sahillere indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca vaka sayısı artan 5 ile dikkat çekti
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020