Bakan Koca'dan teşvik açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.