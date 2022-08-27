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Bakan Koca'dan teşvik açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.