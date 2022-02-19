Bakan Koca'dan TURKOVAC belgeseli duyurusu: 'İzleyin, gurur duyun'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda TURKOVAC belgeselinden görüntüler paylaştı.

Bakan Koca yaptığı duyuruda "Koronavirüsün izole edilmesinden aşının şişelenmesine, yerli aşımız Turkovac’ın ve bilim insanlarımızın aşı üretme hikâyesi! Heyecan verici serüven bu akşam 22.00’da ilk kez TRT Belgesel ekranlarında. İzleyin, gurur duyun! TRT’ye, belgesel için emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.