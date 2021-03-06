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Bakan Koca'dan uyarı: Devamı, kıymetini bilmemize bağlı

Bakan Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' dönemine geçilmesinin ardından ilk cumartesi gününde sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." ifadelerini kullandı.

'Kontrollü normalleşme' sürecine göre iller, COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılmıştı.

 

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