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Bakan Koca'dan vaka uyarısı

"Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Bakan Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin COVID-19 hastaları içindeki oranının arttığını söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

 

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