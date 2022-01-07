Bakan Koca'dan vaka uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

Dünkü verilere göre Türkiye'de bir günde 68 bin 413 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 418 bin 823 test yapıldı, 156 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 502 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.