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Bakan Koca'dan vatandaşlara teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.

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