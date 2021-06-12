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Bakan Koca'dan yerli aşı için çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif COVID-19 Türk aşısının Faz 3 insan çalışmasına "enabiz.gov.tr" adresinden gönüllü olunabileceği bilgisinin yer aldığı görseli paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." notunu düştü.

Öte yandan aşı randevusunda dakik olanlara aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkürlerini ileten Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusunun bulunduğuna işaret etti.

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