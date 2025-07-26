Bakan Kurum açıkladı: '1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyetlerine başlayacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli evlerini veriyor olacağız" dedi.

"Hasar tespit çalışmaları yapılıyor"

Bakan Kurum, İzmir, Bilecik, Sakrya ve Karabük'te hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, 1 yıl bitmeden vatandaşlara yeni evler verileceğini şöyle anlattı:

"Antalya'da Muğla'da orman yangınları sonrasında milletimize söz verdiğimiz konutlarımızı yaptık. Şimdi de İzmir'de, Bilecik'te, Sakarya'da, Karabük'te, yangından etkilenen her ilimizde arkadaşlarımız tespitleri yürütüyorlar.

Bir taraftan da TOKİ Başkanlığımız yeni konutlarımıza ilişkin çalışmaları sürdürüyor. 1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak. 1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli evlerini veriyor olacağız.

Nasıl deprem bölgesinde söz verip o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyorsak, afet bölgesinde de, yangın bölgesinde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."