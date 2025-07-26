Bakan Kurum açıkladı: 4 ilde 87 bağımsız birim ağır hasarlı ya da yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki yangınların tahribatına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, "Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar; Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.