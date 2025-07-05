Bakan Kurum açıkladı: Yangınlardan etkilenen bina sayısı 1168'e ullaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Ödemiş Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısına katıldı.

Yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kurum, Karadoğan Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ilde çıkan yangınlardan etkilenen bina sayısının 1168'e ulaştığını kaydetti.

Hasar tespit çalışmaları yapıldı

Bakanlık olarak soğutma çalışmalarının bitmesiyle hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kurum, şu ana kadar yangınlar çerçevesinde vatandaşların hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira yatırıldığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır.

Bu kapsamda İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde de orman yangınları sebebiyle hasarlar meydana gelmiş ve etkilenen 13 mahallemizde 619 binada 713 bağımsız birim incelenmiştir. İçerisinde 282 ev ve iş yerinin bulunduğu 254 binamız, İzmir genelinde yangın sebebiyle yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır."

"Bilecik'te 133 ev ve iş yeri yıkık veya ağır hasarlı"

Kurum, AFAD'ın yangından etkilenen tüm illerde genel hayatı etkililik olurunu aldığını ve ilan ettiğini, bu kapsamda da vatandaşların yangın bölgesinden tahliye edilip ihtiyacı olan tüm vatandaşların devletin misafirhanelerinde ağırlandığını anımsattı.

İlk etapta İzmir'e 30 milyon lira yardım ödeneğinin AFAD tarafından gönderildiğini ve ihtiyaç halinde ise bu ödenek miktarının artırılacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"İzmir'de olduğu gibi Bilecik'te de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Orada da iki ilçemiz Osmaneli ve Gölpazarı'nda yangından etkilenmeler oldu. Toplamda Bilecik genelinde 133 ev ve iş yerimizde yangın sebebiyle yıkık, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edildi. Özet olarak yangından en çok etkilenen yerleşim yerleri olarak baktığımızda İzmir ve Bilecik ilimizde toplamda yangınlar sebebiyle 415 ev ve iş yerimiz maalesef yanmış, ağır hasar olarak kayda geçirilmiştir.

Bilecik'te de yine AFAD tarafından genel hayata etkinlik bölgesi ilan edilmiş ve afetzede kardeşlerimize burada da her türlü destek yapılmaktadır. İnşallah yapılan bu tespitler çerçevesinde de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılama gayreti içerisinde olacağız."

Bakan Kurum, Adana, Hatay ve Manisa'da yangınlarda 24 binada ağır hasar gördüğünü ve yangından etkilendiğini kaydetti.