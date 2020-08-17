Bakan Kurum: Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var

17 Ağustos 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı"nda yaptığı konuşmada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve onbinlerce vatandaşın da yaralandığını, ülke daha kendini toparlayamadan 3 ay sonra Düzce'de meydana gelen 7.2'lik depremde yüzlerce vatandaşın yitirildiğini söyledi.

İstanbul'dan 2012 yılında başlayan dönüşümle, "Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hedefiyle hızlı, gönüllü prensipleriyle, vatandaşın rızasını alarak riskli alanları ve yapıları tespit ederek afetlere dayanıklı konutlar üretmeye devam ettiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Her hafta İstanbul'dayız. 2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Zeytinburnu, Kağıthane ve Okmeydanı'nda 2 bin 63 konut ve iş yerinin temellerini attık. Bugün öğleden sonra da Tozkoparan'da yeni rezerv konutlarımızın temellerini atıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk çok örnek bir proje yürütüyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe'de, Bağcılar'da, Çatalca'da yapıyoruz. İstanbul'da ne kadar riskli bina varsa bu riskli binaları dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürütüyor, eskiyen evleri, riskli yapıları yeniliyor; çevreye duyarlı, bir kimliği olan, medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtacak sağlam, güvenli yapılarla birlikte kültürel değerleri yaşatan şehirler inşa etmeye gayret gösteriyoruz.

5 yıl içerisinde İstanbul'da hedef koyduk. Dedik ki Türkiye'de acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Her yıl bu 300 bin konutun yaklaşık yüzde 20'sini bakanlığımız eliyle yapıyoruz. Kalan kısmını belediyelerimizle, vatandaşımızla, özel sektörümüzle birlikte geliştirerek acil öncelikli dediğimiz konutların dönüşümünü sağlamış olacağız."

Soylu: Afet riskini azaltmak, önümüzdeki süreçte en çok ağırlık vereceğimiz konu olacak

Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı

Kaynak: AA