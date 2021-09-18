Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birim acil ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınları sonrası Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptıklarını belirtti.

Bakan Kurum, "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık." dedi.

Bakan Kurum, "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "(Orman yangınları) Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor." diye konuştu.