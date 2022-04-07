Bakan Kurum: Atık toplayıcılar için uygulamaya geçiyoruz

Bakan Kurum, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sendika temsilcileri ve atık toplayıcılarının katılımlarıyla bir otelde düzenlenen iftara katıldı.

İftar öncesinde konuşma yapan Kurum, ramazanın infak, dayanışmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak olduğunu belirterek "yeryüzündeki en büyük afetin, insanlığın en büyük ayıbının ne olduğu" sorusuna "israf" cevabının verileceğini söyledi.

2017'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Beş yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki, 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik, ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele; yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı yıl sonunda yüzde 30'a, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla, sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunu Ankara’nın çekçekçileriyle, Türkiye’nin çevre emekçileriyle birlikte başaracağız, sizlerle, siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte yapacağız."

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin attığı her adım, döktüğü her damla ter, bu ülkeye daha temiz bir çevre, daha korunmuş bir doğa olarak geri dönmektedir. Bu manada hem devletimiz hem de milletimiz için kıymetiniz çok büyüktür. Fakat ne yazık ki, milletimizle omuz omuza verdiğimiz her projede olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var. Şunu bir kez daha kendilerine duyurmak istiyorum. Biz sizin kim olduğunuzu ve hangi amaçları güttüğünüzü çok iyi biliyoruz. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmaya, algı yapmaya kalkmasın. Biz kardeşlerimizin emeğini, sizlerin alın terini kimsenin kirli ideolojilerine alet ettirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz, emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir. Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için bakın altını çiziyorum, sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz."

Atık toplayıcıları daha da iyi olacak

Türk-İş Genel Başkanı Atalay da Türk-İş ile 2018'de tanışan atık toplayıcılarının bugün iyi bir noktada olduğunu, daha da iyi olacaklarını söyledi.

Türk-İş'in tek iftarının sokak atık toplayıcıları ile olduğunu belirten Atalay, bundan sonra da onlara destek olacaklarını kaydetti.

Ergün Atalay, "Son 7 ayda en yüksek enflasyonun olduğu bir ortamdayız. Enflasyon belli bir noktaya getirilirken istediğin kadar zam al, enflasyon burada devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz." dedi.

İftara, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da katıldı.