Bakan Kurum, Balıkesir Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin bilançosunu açıkladı.

Depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu ifade etti.

Ağır hasarlı yapıların yıkılacağını ifade eden Bakan Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 100 evin hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

"İnşa faaliyetlerine başlayacağız"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölümün, Manisa'da ise 105 binadaki 135 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti.

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık. Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de binadaki bağımsız bölüm, Manisa’da binadaki bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam binadaki bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."