Bakan Kurum Balıkesir'deki ağır hasarlı bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremde can kaybı yaşanmadığını belirten Bakan Kurum, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi" dedi.

"Hızla gereken adımları atacağız"

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut olmak üzere 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin sahada titizlikle görev yaptığını söyleyen Kurum, vatandaşlara güvenli alanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.