Bakan Kurum, COP27’ye katılacak

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Bakan Murat Kurum’un Mısır'ın ev sahipliğinde 6 Kasım'da başlayıp 18 Kasım'da sona erecek COP27'ye katılacağını duyurdu.

197 ülke temsilcisinin yer aldığı COP27 Konferansı'nda "Türkiye standı" açıldı ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programı hazırlandı.

Etkinlik programında ise ikisi çevrimiçi olmak üzere 65 panel, biri çevrimiçi olmak üzere 12 sunum, toplamda 77 yan etkinlik planlanıyor.

Konferansın 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bakanlar Zirvesi bölümünde, Türkiye'yi Bakanı Kurum temsil edecek. Bakan Kurum'un iklim eylem planını ve ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.