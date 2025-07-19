Bakan Kurum: 'Deprem bölgesinde saatte 23 konut yapılıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi.

Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı alanında yaptığı konuşmada, Eylül 2024'ten bu yana teslim edilen konutların üzerine 150 bin konut daha eklediklerini ve toplam sayının 250 bini aştığını ifade etti.

"Deprem bölgesinde saatte 23 konut yapılıyor"

Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, bu hızla yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılacağını şöyle ifade etti:

"Şimdi evlerimize ve dükkanlarımıza dair yeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarını da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde meydanını bitirmiş, ilk dükkanlarını teslim etmiş, valiliğin de hizmet vermeye başlamış büyük bir törenimizi büyük bir coşkuyla Malatyalı kardeşlerimizle yapacağız.

Hep söylediğim gibi, çok kapsamlı, üzerine çokça düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarih ve kültürümüzü koruma bilincini en yüksek seviyede ortaya koyan bir şehircilik stratejisiyle çalışıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız."

11 ilde 453 bin bağımsız bölüm teslim edilecek

Yıl sonunda tüm konutları bitireceklerini ifade eden Kurum, "11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. Malatya'mızda da şu ana kadar 36 bin konut ve iş yerini hemşerilerimize teslim etmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah daha hızlı çalışarak 2025 yılı sonuna kadar Malatya'da söz verdiğimiz tüm konutları yani 80 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz." dedi.