Bakan Kurum depremde en çok hasar ihbarı gelen 5 ilçeyi açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında İstanbul depremine ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Kurum'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil.

'Toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi'

Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi. 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran. Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı. Yaşanan artçılarla panik yaşansa da paniğe gerek yok, bunu söyleyebiliriz.

En çok ihbar gelen ilçeler

Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi.

Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor.