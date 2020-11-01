Bakan Kurum depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı

01 Kasım 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz bölgesinde yaptığı incelemenin ardından İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin hemen ardından tüm bakanlıkların olay yerine intikal ettiğini ve İzmir Valiliği koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Kurum, enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapanların da can güvenliğini göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ilişkin, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

"62 canımızı yitirdik'

Lazer tarayıcılarla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"62 canımız bu depremde hayatını kaybetti, 940 vatandaşımız da yaralı olarak depremden zarar gördüler. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi hızlı şekilde sürdürülmektedir. 902 artçı deprem meydana geldi ve bu artçı depremler 4 ve üzerinde şiddetinde. Depremler olmaya devam edecek, bu depremin tabiatı gereği. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Hasar tespit çalışmalarına süratli başladık, inşallah hızlı şekilde tamamlayacağız. 104 vatandaşımızı enkazdan yaralı bir şekilde, sağ salim kurtardık. Onların tedavileri de hamdolsun çok güzel şekilde sürdürülüyor. Şu an arama faaliyeti yaptığımız 17 binanın 9'unda çalışmalarımızı tamamladık, 6 lokasyonda 8 binada çalışmalarımız devam ediyor."

Kurum, arama kurtarma çalışmalarının Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı'nın 2 bloğu, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Barış Sitesi'ndeki 2 blokta sürdüğünü aktardı.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Kurum, "Amacımız öncelikli binaları 2-3 gün içinde ve bütününde 10 gün içinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamak. Şu an 910 kişi sahada fiilen çalışmala yürütüyor. Sayımız bine yaklaştı. Her geçen gün artırıyoruz. Hasar tespitlerimiz de hızlı şekilde devam edecek." diye konuştu.

Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor. Orta hasarlı 35 binamız 660 da bağımsız bölümümüz var.

Hızlı şekilde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığında eş zamanlı olarak inşaat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün alanlarda zemin etüt çalışmaları, yeni yapılacak binaların projelendirme çalışmaları, yine rezerv alanda yapılacak projelere ilişkin çalışmalar süratli şekilde yapılıyor. İnşallah 1 ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından her türlü yardımlar yine AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığımızca gerekli yardımlar Valiliğimize gönderildi ve vatandaşlarımıza bugün itibarıyla yardımlarımızı da ödemeye başladık. Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezde hem Seferihisar'da açtık."

Kurum, 24 mahallenin muhtarıyla bir araya geldiğini ve afet koordinasyon çadırlarının kurulduğunu dile getirdi, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının muhtarlar vasıtasıyla Valilik koordinasyonuyla giderildiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin kendilerine gelen riskli bina başvurusu olmadığını belirterek, "Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır." dedi.

Bakan Kurum, İzmir'deki depremle ilgili enkaz bölgesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

30 bin lira eşya, 5 bin lira taşınma yardımı

Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz."

Seferihisar'da dün inceleme yaptıklarını, yaklaşık 200 esnafın su taşkınından zarar gördüğünü kaydeden Kurum, "Burada hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. Hasar tespit çalışmalarına göre 15 milyon lira civarında esnafımızın zararı var. Buna ilişkin Valiliğimiz bugün itibarıyla Aile Bakanlığımızın destekleriyle kısmi ödemelere başlayacaklar." dedi.

"Riskli bina başvurusu yok"

Öncelikli amaçlarının enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak olduğunu, bu konuda koordineli bir çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."