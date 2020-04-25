Bakan Kurum: Dönüşüm projesinde kira yardımı 48 aya çıkacak
Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımını 48 aya çıkaracaklarını açıkladı.
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.