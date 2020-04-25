ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Kurum: Dönüşüm projesinde kira yardımı 48 aya çıkacak

Bakan Kurum: Dönüşüm projesinde kira yardımı 48 aya çıkacak

Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkacak.

Bakan Kurum: Dönüşüm projesinde kira yardımı 48 aya çıkacak
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımını 48 aya çıkaracaklarını açıkladı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap