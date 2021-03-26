Bakan Kurum duyurdu: Yeni mezunlara istihdam sağlanacak

Leyla İLHAN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, Bakanlığa bağlı kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’sinin artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını açıkladı.

Konuyla ilgili genelge, Bakan Kurum tarafından imzalandı. Genelge kapsamında binlerce projede, genç mimarlara, mühendislere, şehir plancılarına, peyzaj mimarlarına, iç mimarlara ve genç teknikerlere görev alma imkanı sağlanacak.

Bakanlığa bağlı kurumlarda yüzde 20 şartı getirildi

Yeni genelge kapsamında genç mezunlar Bakanlığa ve ilgili kuruluşları olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 2.30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacak. Bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak. Bu şart bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak denildi.