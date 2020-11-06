Bakan Kurum: Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, binası az hasarlı ve hasarsız olanların evlerine girebileceğini belirterek, "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremiyle ilgili, "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz. Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler." dedi.
Bakan Kurum, "Çadır kentlerde, içinde COVID-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır." ifadelerini kullandı.
Kurum, "Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA