Google Haberler

Bakan Kurum: Hatay’da 153 bin konutu bu ay sonunda teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki deprem sonrası konut çalışmalarına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Remziye Karakuş
Bakan Kurum: Hatay’da 153 bin konutu bu ay sonunda teslim edeceğiz

Kurum, “Koordinasyon toplantısında son durumu değerlendirdik. Asrın inşasının kalbi olan Hatay’da çalışmalarımız son sürat devam ediyor” dedi.

Bakan, bugüne kadar 98 bin konutun teslim edildiğini, Dikmece’de deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesinde 14 bin 500 konutun yapımında sona gelindiğini belirtti. Kurum, “İnşallah bu ay sonunda Hatay’da 153 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim ederek sözümüzü yerine getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar